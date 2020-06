Jizz Hornkamp hunkert naar herstart bij FC Den Bosch

Tussen de afbeeldingen op zijn rijkelijk getatoeëerde linkerarm prijken twee data: 22-9-2018 en 12-8-2019. ,,Mijn debuut in het betaalde voetbal en mijn eerste wedstrijd voor FC Den Bosch”, zegt Jizz Hornkamp (22). Vooral dat debuut staat hem nog levendig voor de geest. ,,Excelsior - Heerenveen, in de eredivisie. Ik kwam een kwartier voor tijd in het veld en maakte in blessuretijd de 3-3. Dat gevoel wat ik toen had, man, ik geloof niet dat ik ooit in mijn leven al eens zo gelukkig ben geweest.”