Joey Konings is de nieuwe spits van FC Den Bosch

FC Den Bosch was op zoek naar een spits die er komend seizoen zeker een stuk of vijftien kan inschieten. Met Joey Konings hoopt de ploeg van trainer Jack de Gier die goalgetter nu gevonden te hebben.

De 24-jarige Konings komt transfervrij over van De Graafschap en tekende donderdagochtend in Stadion De Vliert een contract voor twee seizoenen. In Doetinchem was hij de afgelopen twee jaar in 62 competitiewedstrijden goed voor 10 doelpunten.

Voor zijn tijd bij De Graafschap speelde Konings twee jaar bij Heracles Almelo waar hij in de eredivisie in dertig optredens drie doelpunten maakte.

Daarvoor doorliep hij de jeugdopleiding bij PSV, waar hij in het beloftenelftal tussen 2015 en 2018 ook al zestien keer in actie kwam in de eerste divisie, waarbij hij een keer scoorde.

Schaijk

Konings is afkomstig uit Schaijk waar hij met voetbal begon bij DAW. Daarna vertrok hij op jonge leeftijd eerst naar HVCH in Heesch, daarna naar de jeugd van RKC en vervolgens naar die van PSV. Bij FC Den Bosch keert de aanvaller na vier jaar in Overijssel en Gelderland nu weer terug in Brabant.

Technisch manager Jan Gösgens van FC Den Bosch is blij met de komst van Konings. ,,Hij is de spits die wij zochten. Joey kan in verschillende systemen spelen, ook samen met Nikolaj Möller. En bovendien is het een jongen uit de regio.”

Gösgens liet al eerder weten dat FC Bosch naast Möller, die komend seizoen opnieuw gehuurd gaat worden van Arsenal, nog een ander type spits zocht. Naast de rechtsbenige en 1,94 meter lange Zweedse aanvaller, die vooral sterk is als aanspeelpunt, is de linksbenige, beweeglijke en 1,78 meter lange Konings dat in elk geval.