Jong AZ heeft nauwelijks geheimen voor Erik van der Ven

VoorbeschouwingVoor de derde keer in dit seizoen stuit FC Den Bosch op een maandagavond op een beloftenelftal. Na de eerdere duels met Jong PSV (2-2) en Jong FC Utrecht (5-1-verlies) is nu Jong AZ de tegenstander.

Trainer Erik Van der Ven van FC Den Bosch houdt er rekening mee dat er weinig spelers uit A-selectie van AZ aan zullen treden in het beloftenelftal van de Alkmaarders. ,,AZ heeft deze week een zwaar programma, met zondagmiddag de competitiewedstrijd tegen Heracles en donderdag het Europese duel met Manchester United.”

Toch is het niet zozeer de personele bezetting van Jong AZ die Van der Ven bezighoudt. ,,Ik heb alle wedstrijden van Jong AZ bekeken en die ploeg speelt eigenlijk altijd hetzelfde systeem. En hoewel er verschil is in individuele kwaliteiten maat het dan niet zoveel uit welke spelers erin staan. Ook zonder spelers uit de A-selectie is Jong AZ een heel sterk team. Veel gevaarlijker dan de plaats op de ranglijst doet vermoeden. Jong AZ heeft dit seizoen al veel pech gehad, anders had die ploeg zeker vijf punten meer gehad en gewoon in de middenmoot gestaan. Net als wij eigenlijk.”

Meer keuze

Nu is Jong AZ - FC Den Bosch het duel tussen de nummers achttien en vijftien van de ranglijst. Bij FC Den Bosch is Ryan Trotman hersteld van zijn bovenbeenblessure. Het geeft Van der Ven wat meer keuze in de aanval. De coach wilde zijn opstelling gisteren nog niet prijsgeven, maar het is te verwachten dat hij niet veel zal veranderen na de 4-0-winst op MVV van vorige week. ,,Ik ga er zeker niet plots vijf andere spelers inzetten. Dat heb ik het hele seizoen nog niet gedaan. Ik pas hooguit wat kleine veranderingen toe”", zei hij zondag na de laatste training.

Met de terugkeer van Trotman in de wedstrijdselectie bestaat de ziekenboeg nu nog uit vier spelers: Jizz Hornkamp (heupblessure), Jordy van der Winden (knieblessure), Oussama Bouyaghlafen (hamstringblessure) en Christophe van Zutphen (heupblessure). De Zeeuwse testspeler Siebe Schets, die donderdag en zaterdag meetrainde, zal ook in de loop van deze week nog meetrainen. Daarna besluit FC Den Bosch of de club met hem verder gaat of niet.