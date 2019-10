Jong Den Bosch-talent mag zich melden bij nationale ploeg Afghanistan: ‘Elke keer weer kippenvel’

Wanneer het Melli Tarana - het volkslied van Afghanistan - uit de speakers galmt, kijkt Najim Haidary trots voor zich uit. ,,Dan krijg ik overal kippenvel, elke keer weer. Het is moeilijk te beschrijven wat voor gevoel je daarbij krijgt. Je bent trots, beseft waar je het allemaal voor hebt gedaan”, glundert Haidary.

De geboren Amsterdammer maakte op 7 juni 2019 zijn debuut voor de nationale ploeg. Op dat moment was de centrumverdediger nog actief bij tweededivisionist BVV Barendrecht. Afgelopen zomer vertrok hij naar FC Den Bosch. Het lijntje naar de hoofdselectie van Afghanistan was al eerder uitgegooid.

,,Toen ik in de jeugd van Excelsior speelde, raakte mijn trainer Marinus Barendregt in contact met Anoush Dastgir, destijds nog assistent-coach bij Afghanistan”, legt Haidary uit. ,,Mijn coach vertelde Dastgir - nu hoofdcoach van Afghanistan - dat hij een jongen in zijn ploeg had met Afghaanse roots. Zo is het gelopen, want niet veel later kreeg ik een berichtje.”

35 miljoen

Het voelde onwerkelijk voor Haidary. De linkspoot hoorde van familie uit Afghanistan dat zijn naam rond ging in het nieuws. ,,Ze waren zo ongelofelijk trots. Ze zeiden dat ik door moest gaan met waar ik mee bezig was. Het is ergens ook een raar gevoel. In een land met 35 miljoen mensen en als je dan voor een groot publiek voetbalt, is dat het schitterend. Toch iets anders dan met Jong Den Bosch in De Vliert spelen.”

Haidary debuteerde in een oefenwedstrijd tegen Tadzjikistan (1-1) - waar in verband met de veiligheid ook de thuiswedstrijden van Afghanistan worden afgewerkt. Daarna speelde hij twee kwalificatiewedstrijden tegen Qatar (6-0 verlies) en Bangladesh (1-0 winst) uit tot het einde. Donderdag 10 oktober speelt de verdediger - de jongste speler van het team - tegen Oman hopelijk zijn vierde interland. Mochten de Leeuwen van Khorasan boven zichzelf uitstijgen dan is het WK 2022 in Qatar het einddoel. Daarvoor moeten er eerst nog een aantal poulefases worden overwonnen, maar daarvoor is Haidary in ieder geval niet bang.

Naast de verdediger van Den Bosch zijn de ‘Nederlandse’ Afghanen Farshad Noor, Milad Intezar en Faysal Shayesteh opgeroepen voor het treffen met Oman.