Jonkies FC Den Bosch houden Almere City van koppositie af: ‘We hebben karakter getoond’

Zie ze glunderen. Ringo Meerveld (17), Rik Mulders (20) en Don Bolsius (21). Drie Bossche jongens. De tweede helft van de thuiswedstrijd tegen Almere City is nog geen vijf minuten oud als zij de gelijkmaker van FC Den Bosch in elkaar knutselen. Bolsius speelt de bal in op Meerveld, die in één keer doorspeelt naar Mulders. Die geeft de bal hard voor, waarna Almere-verdediger Fredrik Helstrup hem ongelukkig in eigen doel werkt. ,,Ik wilde hem breed leggen op Jizz (Hornkamp, red.), maar zo is het ook goed", grijnst Mulders na de wedstrijd die uiteindelijk op 1-1 eindigt.