Jordania sleept FC Den Bosch voor de rechter

FC Den Bosch gaat niet in beroep bij het CAS

12:02 FC Den Bosch heeft besloten niet in beroep te gaan tegen het besluit van de KNVB om de overname van de club door Kakhi Jordania te verbieden. De Bossche eerstedivisionist zou naar het hof van arbitrage (CAS) in Lausanne kunnen stappen of een procedure kunnen aanspannen bij de burgerrechter, maar ziet daar van af.