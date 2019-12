Jordania-vazal Anton Evmenov eist meer dan zeventig mille van FC Den Bosch

Jordania fungeerde vorig seizoen als extern financier bij FC Den Bosch en was maandenlang vergeefs bezig om de club over te nemen. Hij had Evmenov destijds vooruitgeschoven als zijn technische man. In de arbitragezaak staat nu de vraag centraal of Evemenov in die periode wel of geen technisch directeur bij FC Den Bosch is geweest. In een zitting bij de arbitragecommissie in Zeist probeerde de Rus met zijn advocaat woensdagavond aan te tonen dat dit wel zo was. FC Den Bosch trachtte juist uit te leggen dat nooit sprake geweest is van een arbeidsovereenkomst met Evmenov. De uitspraak van de arbitragecommissie laat nog wel even op zich wachten en volgt over vier tot zes weken.