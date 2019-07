Jordania woedend op FC Den Bosch: ‘Kersten is zonder mijn toestemming verkocht’

Om die toestemming had volgens de Georgiër wel gemoeten worden gevraagd. Hij spreekt in een aan het Brabants Dagblad verstrekt statement over een ‘strategische blunder’ van FC Den Bosch. De verdediger zou voor een te laag bedrag zijn verkocht. ,,FC Den Bosch heeft de potentie van de speler onvoldoende waarde gegeven.” Volgens Jordania kon alleen dankzij zijn inbreng door middel van externe financiering het contract van Kersten in december 2018 opengebroken en verlengd worden. De Georgiër had Kersten willen behouden voor FC Den Bosch, om hem deel uit te laten maken van een ‘ambitieus project'.

Overname

De clubleiding van FC Den Bosch beraadt zich over een reactie op het statement van Jordania. Of deze affaire invloed heeft op de overname van de club door Jordania is nog niet duidelijk. De KNVB laat binnen enkele weken weten of de bond akkoord gaat met de overname. In eerste instantie gaf de KNVB daar geen toestemming voor, omdat Jordania onvoldoende duidelijkheid kon geven over de herkomst van het geld waarmee hij de overname wil financieren.