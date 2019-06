Jordy van der Winden verlengt contract bij FC Den Bosch

Van der Winden begint aan zijn vijfde voetbaljaar bij FC Den Bosch. De geboren Hagenaar scheurde afgelopen seizoen op 9 november in de slotfase van de gewonnen thuiswedstrijd tegen de latere kampioen FC Twente (2-1) de kruisbanden in zijn linkerknie af.

Operatie

Daardoor staat hij inmiddels geruime tijd aan de kant en is hij na een operatie aan het revalideren. Van der Winden zegt blij te zijn dat zijn contract desondanks verlengd is.

,,Wanneer je in je laatste contractjaar geblesseerd raakt, is het toch spannend of de club met je verder wil. Het revalideren verloopt goed. Ik werk elke dag onder begeleiding aan mijn herstel.”

Ruijsch

Bert Ruijsch, manager voetbalzaken FC Den Bosch: ,,We hebben er alle vertrouwen in dat Jordy weer de oude wordt. Hij verzaakt nooit in arbeid en motivatie. Ook nu niet tijdens zijn revalidatie. Deze contractverlenging is daarom ook een stukje loyaliteit naar beide kanten. Met zijn specifieke drive en crosspass is Jordy heel waardevol voor ons elftal. Jordy sluit zo snel als mogelijk weer bij de A-selectie aan.”