Jort en Jens keren in stilte terug in De Vliert

FC Den Bosch sleept punt uit het vuur tegen NEC

6 december Het was een punt dat FC Den Bosch bij vlagen voor de poorten van de hel weg moest slepen, maar het was er wel één. Met de 2-2 zondagmiddag in eigen huis tegen NEC brengt de ploeg van trainer Erik van der Ven zijn totaal in de Keuken Kampioen Divisie na vijftien wedstrijden op tien punten.