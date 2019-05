Jort van der Sande: de held van de M-side droomt al van de finale met FC Den Bosch

FC Den Bosch speelt voor het eerst in zeven jaar weer eens in een uitverkoch­te Vliert

10:37 De tweede wedstrijd tussen FC Den Bosch en Go Ahead Eagles in de halve finale van de play-offs om promotie is woensdagavond helemaal uitverkocht. Het is voor het eerst sinds de play-offs van 2012 (0-0 tegen Willem II), dat FC Den Bosch een thuiswedstrijd in een uitverkochte Vliert speelt.