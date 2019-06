Jort van der Sande kiest voor zekerheid en dus voor een vertrek bij FC Den Bosch

Het zal wennen zijn voor hem in het Jan Louwers Stadion. Dertien jaar was Jort van der Sande 'thuis’ in stadion De Vliert. Daar doorliep hij de hele jeugdopleiding en maakt hij vijf jaar geleden op zijn achttiende al zijn debuut in de hoofdmacht.

Toch werd Van der Sande nooit eerste keus in de spits bij FC Den Bosch. Altijd had hij wel iemand voor zich, maar steeds knokte hij zich terug in het elftal. Afgelopen seizoen groeide hij daarbij uit tot de publiekslieveling van de M-side. Vooral nadat de noeste werker eindelijk de concurrentiestrijd had gewonnen van Rauno Sappinen en Vincent Vermeij en in de play-offs wel een basisplaats had.

Beloftes

En juist nu, op het toppunt van zijn populariteit bij de Bossche aanhang, vertrekt hij. ,,Het plaatje dat FC Eindhoven mij voorschotelde was te mooi om nee tegen te zeggen", zegt Van der Sande. Hij heeft voor drie seizoenen getekend, maar beloftes over een basisplaats zijn daarbij niet gedaan. ,,Nee, die zal ik in de voorbereiding moeten verdienen. Maar ik ben het wel gewend om daarvoor te knokken.”

Bij FC Den Bosch, waar zijn contract afliep, had Van der Sande volgens eigen zeggen veel minder zekerheid. Daarom sloeg hij een aanbieding om voor twee jaar bij te tekenen in De Vliert af. ,,Niemand weet waar het met de club naar toe gaat. De overname door Kakhi Jordania is nog steeds niet rond, dus het is een grote vraag wie volgend jaar de baas is, wie de trainer wordt en hoe de spelersgroep eruit ziet. Daarom moest ik wel ‘ja’ zeggen tegen dit aanbod. En FC Eindhoven is natuurlijk ook een hele mooie club.”

Hersens

Van der Sande blijft wel in Den Bosch wonen, de stad waar hij 23 jaar geleden geboren werd. ,,Dat is goed te doen met de beperkte reisafstand naar Eindhoven", zegt de spits die opgroeide in Den Dungen, Bonaire en Oisterwijk.