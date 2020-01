Justin Hubner (16) verruilt jeugd FC Den Bosch voor Wolverhampton Wanderers

Leo Väisänen verruilt FC Den Bosch voor IF Elfsborg in Zweden

12 januari Leo Väisänen is het met IF Elfsborg eens geworden over een directe overstap naar de Zweedse club. De Finse centrumverdediger van FC Den Bosch was vrijdag al naar het Scandinavische land vertrokken om de laatste onderhandelingen af te ronden.