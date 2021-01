Kakhi Jordania eist bijna twee miljoen euro van FC Den Bosch, zaak dient op 9 maart

Canadese voetbaltoe­komst gloort voor FC Den Bosch-verdediger Frank Sturing

24 december Het kan zomaar dat Frank Sturing op 4 januari in het uitduel met Jong FC Utrecht zijn laatste wedstrijd voor FC Den Bosch speelt. De 23-jarige verdediger is opgeroepen voor een trainingskamp bij de nationale ploeg van Canada én er is belangstelling voor hem vanuit de Canadese Premier League.