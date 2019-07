Kakhi Jordania vangt bot bij rechter en mag geen beslag leggen op geld FC Den Bosch

FC Den Bosch kan daarmee opgelucht ademhalen: de advocaat van de club stelde woensdag tijdens de rechtszaak dat een faillissement anders aannemelijk was geweest, omdat eventuele andere investeerders dan ook niet meer geneigd waren om in te stappen. Momenteel bedraagt het begrotingstekort voor het komende seizoen 1,6 miljoen euro, FC Den Bosch moet voor 26 augustus een sluitende begroting indienen bij de KNVB.

Diezelfde KNVB verleende geen goedkeuring voor de overname van de club door Jordania. Daarmee is volgens de rechtbank de ongelukkige situatie ontstaan dat Jordania de aandelen niet mag overnemen, maar dat hij FC Den Bosch wel mede heeft gefinancierd. Daarop eiste Jordania dat de club hem zijn investeringen tot een bedrag van 810.000 euro terugbetaalde: dat bedrag was volgens de Georgiër aan andere zaken besteed dan waarvoor hij het beschikbaar had gestelde.