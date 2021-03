Kan FC Den Bosch nog iets van dit sportieve rampseizoen maken? Trainer Jack de Gier droomt in elk geval van succes

Rechter krijgt FC Den Bosch en ex-financier Kakhi Jordania toch weer om de tafel

9 maart FC Den Bosch en zijn voormalige financier Kakhi Jordania gaan de komende twee weken in overleg om te kijken of ze tot een akkoord kunnen komen over een onderlinge afbetalingsregeling. Dat is het resultaat van een bijna zeven uur durende zitting dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch.