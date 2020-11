Kansloze nederlaag voor FC Den Bosch in Deventer

De sportieve ellende voor FC Den Bosch duurt voort. In Deventer leed de nog altijd zwaar gehavende ploeg van trainer Erik van der Ven zondag een kansloze nederlaag tegen Go Ahead Eagles: 3-0.

Het betekende de zesde verliespartij in de laatste acht competitieduels, waaruit FC Den Bosch welgeteld twee punten haalde (gelijke spelen tegen Almere City en Roda JC). De ploeg is daardoor inmiddels gezakt naar de voorlaatste plaats op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie.

FC Den Bosch miste zondag negen spelers door blessures: Mats Deijl, Jordy van der Winden, Junior van der Velden, Dwayne Green, Najim Haidary, Jorn van Hedel, Rik Mulders, Dhoraso Moreo Klas en Frank Sturing. Die laatste haakte pas tijdens de warming-up af, waardoor Robin Voets op het laatste moment op moest draven als basisspeler.

Van der Ven zag zich gedwongen zijn ploeg het veld in te sturen met een bijzonder onervaren achterhoede: de debuterende Daniel Noels, Christophe van Zutphen, Robin Voets en Declan Lambert. Doelman Wouter van der Steen en middenvelder Kevin Felida waren weer wel terug na hun corona-absentie van de afgelopen weken, maar dat kon niet voorkomen dat Go Ahead voor rust de bovenliggende partij was.

In de zeventiende minuut kwam de thuisclub op voorsprong toen Antoine Rabillard wegliep bij Noels en de de 1-0 binnenschoot. Vier minuten later kegelde Brem Soumaro de bal, in een poging die weg te werken, keihard tegen Noels aan. Via de ongelukkige debutant viel de 2-0 binnen.

Weer een blessure

Weer zes minuten daarna moest Soumaoro, als blessuregeval nummer tien, het veld verlaten, waardoor Adrien Bongiovanni als vervanger voor hem in de ploeg kwam.

Op slag van rust viel de 3-0 toen Van der Steen zich liet verrassen door Go Ahead-linksback Bas Kuipers. Die leverde vanaf de linkerflank niet de verwachte voorzet maar werkte de bal bijna vanaf de achterlijn, al dan niet bewust, in een keer in het Bossche doel.

In de tweede helft geloofde Go Ahead het wel en kon FC Den Bosch, met Stan Maas als tweede debutant op de plaats van Declan Lambert, het spel grotendeels dicteren. Met name via Bongiovanni kwam de ploeg van Van der Ven tot enkele kansjes, maar dichterbij dan een schot op de paal van de Monaco-huurling kwam FC Den Bosch uiteindelijk niet. Dertien minuten voor tijd moest dan ook Noels nog eens vroegtijdig van het veld toen hij tegen zijn tweede gele kaart aanliep.

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Noels, Van Zutphen, Voets, D. Lambert (46. Maas); Felida, Van Moorsel (80. R. Lambert), Soumaoro (27. Bongiovanni); Bolsius (71. Van der Heijden), Postema (80. Hornkamp), Meerveld.