Kersten en Velkov weer in defensie FC Den Bosch

FC Den Bosch moet vanavond de schande van de 5-0-nederlaag tegen NEC van vorige week uitwissen. ,Wij hebben die wedstrijd uitvoerig besproken”, zegt Boessen. ,,Het was de eerste keer dit seizoen dat we er compleet doorheen zakten. Dat is niet goed te praten, maar het kan een keer gebeuren. Zolang het maar bij een keer blijft. Nu moeten we tegen Telstar weer van voor af aan beginnen, maar dat zou ook zo zijn als we bij NEC gewonnen hadden. Je kunt er allemaal heel moeilijk over doen en lang over nadenken, maar wat betreft is er eigenlijk geen verschil. We weten wat ons te doen staat.”