KFC Uerdingen verlost FC Den Bosch van dure Velkov

Het vertrek van Stefan Velkov bij FC Den Bosch is rond. De Bulgaarse verdediger komt vanaf komend seizoen uit voor KFC Uerdingen 05 in de derde Bundesliga.

Hoewel Velkov een uitstekende speler was voor FC Den Bosch, overheerst er in stadion De Vliert vooral opluchting over zijn vertrek. De 23-jarige centrumverdediger drukte met zijn salaris van bijna 180.000 euro per jaar veel te zwaar op de Bossche begroting.

Velkov kwam twee jaar geleden over van Slavia Sofia. De Oost-Europeaan was een van de aankopen van de toenmalige geldschieter Kakhi Jordania. In zijn eerste seizoen ontwikkelde hij zich meteen tot een van de steunpilaren van FC Den Bosch.

RKC

Ook afgelopen voetbaljaar was hij nog een van de sterkhouders. Toch werd hij na de winterstop verhuurd aan RKC, omdat FC Den Bosch na het vertrek van Jordania van zijn hoge salaris af wilde. In Waalwijk maakte Velkov in de eredivisie aanmerkelijk minder indruk.

Bij FC Den Bosch kwam hij in anderhalf seizoen tot 41 wedstrijden en vier doelpunten, bij RKC kwam hij tot aan de coronacrisis niet verder dan drie optredens en nul goals. Toch debuteerde Velkov in februari in het Bulgaarse nationale elftal in een oefeninterland tegen Wit-Rusland (0-1).

Geen transfersom

FC Den Bosch maakte er de voorbije weken geen geheim van dat de club van de dure Velkov af wilde. Hoewel hij in De Vliert nog een doorlopend contract had tot 2021, laat FC Den Bosch hem naar verluidt zonder transfersom naar Duitsland vertrekken. De club zou bij Uerdingen wel een doorverkooppercentage bedongen hebben.

Ondanks het vertrek van Velkov krijgt FC Den Bosch niet meer ruimte in het huidige spelersbudget. De Bossche manager voetbalzaken Jan Gösgens liet al eerder weten dat daarin al rekening was gehouden met een vertrek van Velkov. ,,En het spelersbudget is natuurlijk omlaag gegaan ten opzichte van vorig seizoen", aldus Gösgens.