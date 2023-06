Kind van de club Verbeek blijft FC Den Bosch trouw én tekent bij: ‘Juist hier sportieve revanche halen’

Het balletje rondom Verbeek kwam vorige maand aan het rollen. Toen liet Verbeek weten dat hij zou willen vertrekken, er zou interesse uit de eredivisie zijn, maar de club wilde hem niet laten gaan. De Bosschenaar overwoog om dan maar te stoppen melde hij. ,,In je emotie roep je allemaal wel eens dingen waarvan je achteraf denkt: dat had ik niet zo moeten zeggen. Maar het was afgelopen seizoen natuurlijk een heel vervelend voetbaljaar", zo blikte hij eerder deze week terug in deze krant. En, zo verzekerde hij: ,,De kou is volledig uit de lucht. De club en de technische staf willen me graag houden.”

‘We gaan er wat van maken’

Dat blijkt: Verbeek heeft zijn krabbel gezet onder een nieuw contract. Zijn oude verbintenis liep tot 2024, nu ligt hij tot 2025 vast. ,,Ik weet inmiddels dat ik nog een paar goede voetbaljaren in mijn benen heb en ook dat ik juist bij FC Den Bosch mijn sportieve revanche wil halen", reageert hij op de clubwebsite. ,,Ik heb veel gevoel bij de club en ik voel ook veel verantwoordelijkheid richting het team. Daarom moest ik eerst zeker weten: ik heb er weer zin in. Het goede gevoel is terug en we gaan er wat van maken de komende jaren.”

Technisch manager Yousuf Sajjad is eveneens verguld. ,,Ik ben blij dat Danny heeft besloten om betaald voetbal te blijven spelen en nog blijer dat hij dit bij ons blijft doen. Iedereen weet wat Danny in zijn mars heeft en dat FC Den Bosch mét Danny een beter FC is. Daarom was het spijtig dat de teleurstelling over het afgelopen seizoen hem deed twijfelen over zijn toekomst. Wij zien Danny als een zeer belangrijke speler in de sportieve wederopbouw, maar ook voor de link met de Bossche achterban, die met Danny een speler heeft in wie zij zich herkent. Danny ademt Den Bosch.”