Dat heeft de licentiecommissie aan FC Den Bosch laten weten. De commissie zegt ernaar te streven om binnen anderhalve week een schriftelijk antwoord aan te geven aan de voetbalclub. Wat de reden is voor het uitstellen van de besluitvorming is niet duidelijk. De licentiecommissie geeft daarvoor nog geen inhoudelijk verklaring.

Vierde keer uitstel

Het is al de vierde keer dat het besluit over de overname van FC Den Bosch wordt uitgesteld. Dat gebeurde vorig najaar twee keer, waarna de KNVB het forensisch accountsbureau Grant Thornton inschakelde om een onderzoek in te stellen naar de herkomst van het geld waarmee Jordania FC Den Bosch wil betalen.

De 24-jarige Georgische zakenman, die momenteel fungeert als extern financier van de voetbalclub, is al sinds vorige zomer bezig om FC Den Bosch in handen te krijgen. Ook vrijdagavond was hij weer als toeschouwer in stadion De Vliert aanwezig bij de bizarre 3-4-thuisnederlaag tegen Telstar.

Het onderzoek van Grant Thornton is inmiddels afgerond. Vorige maand sijpelde in kringen rond FC Den Bosch al door dat het accountsbureau niet op belastend materiaal richting Jordania was gestuit. Desondanks heeft de licentiecommissie van de KNVB kennelijk nog altijd zijn redenen om nog geen groen licht te geven.