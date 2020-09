Komst AS Monaco-huurling Bongiovanni naar FC Den Bosch is dichtbij

Bongiovanni is al anderhalve week op proef geweest in stadion De Vliert en deed ook mee in het laatste oefenduel tegen AZ (2-2) van vorige week maandag. De Belgische krant La Dernière Heure meldde dinsdagavond dat de deal al helemaal rond is. Maar dat is voorbarig, zegt manager voetbalzaken Jan Gösgens van FC Den Bosch. ,,Er is op dit moment nog geen huurovereenkomst. Maar het ziet er goed uit, dus ik hoop dat we eruit gaan komen", verklaarde hij.