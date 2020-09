Komst Monaco-huurling Bongiovanni naar FC Den Bosch is rond, debuut nog niet zondag

Goede spel

In het thuisduel met FC Dordrecht moet FC Den Bosch zondag zien voort te borduren op het goede spel van de verloren uitwedstrijd (4-2) tegen De Graafschap van afgelopen maandag. De ploeg oogstte daar veel complimenten, maar keerde wel zonder punten huiswaarts. ,,En dat was teleurstellend, hoewel ik dus wel tevreden was over onze manier van spelen”, zegt trainer Erik van der Ven. ,,We gaan proberen de stijgende lijn, die we al in de voorbereiding hebben ingezet, door te trekken. Tegen De Graafschap bracht de ploeg heel veel energie, dat moet zondag ook weer.”