Konings vindt na ‘verrassend’ vertrek bij FC Den Bosch onderdak bij FC Emmen

De uit Schaijk afkomstige Konings speelde voor amateurclubs DAW en HVCH (uit Heesch), voordat hij bij RKC Waalwijk belandde. Later maakte hij de overstap naar PSV, waar hij niet verder kwam dan de beloften. Via Heracles Almelo en De Graafschap belandde hij in de zomer van 2022 bij FC Den Bosch.

Daar maakte hij vorig seizoen tien doelpunten, waarmee hij topscorer werd van de Bosschenaren. Desondanks kreeg Konings in aanloop naar de huidige jaargang te horen dat hij niet meer voorkwam in de plannen van trainer Tomasz Kaczmarek. Ondanks een doorlopend contract mocht Konings transfervrij vertrekken, zo luidde de boodschap. En dat kwam aan, zo vertelde Konings in gesprek met Brabants Dagblad. ,,Het heeft me wel verrast, maar je weet dat het zo gaat in de voetballerij. Samen met mijn zaakwaarnemer ga ik nu maar op zoek naar een nieuwe club.”