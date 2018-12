Koppositie lonkt voor FC Den Bosch: ,,Maar laat de uitslagen van vrijdag een waarschuwing zijn”

Door de verrassende uitslagen van vrijdag kan FC Den Bosch maandagavond in de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht de leiding pakken in de competitie. Dan moet de ploeg zelf winnen en hopen dat Go Ahead Eagles dat niet doet in de uitwedstrijd tegen Jong PSV. Mochten de Eagles verliezen, dan volstaat voor Den Bosch zelfs een gelijkspel om de koppositie te grijpen.

Volle bak

Toch rekent Boessen zich nog niet rijk. ,,Laat die uitslagen van vrijdagavond vooral een waarschuwing voor ons zijn. Ik zeg het elke week. Wanneer je niet volle bak gaat, maar half, of zelfs op 90 of 95 procent, dan kan dit gebeuren. Ik hoop dat wij dat kunnen vermijden.”

Ondanks de lage klassering van Jong FC Utrecht op de ranglijst (voorlaatste), verwacht Boessen geen makkelijk avondje voor zijn ploeg. ,,Er zijn voor ons geen makkelijke wedstrijden. Als we dat gaan denken, kunnen we net zo goed stoppen, want dan gaan we meteen verliezen. We moeten ook dit duel weer vol overgave ingaan, met de volle 100 procent en volle focus.”

Velkov

Het is onzeker of FC Den Bosch kan beschikken over Stefan Velkov. De Bulgaarse centrumverdediger heeft last van lichte knieklachten. ,,We beslissen maandag of hij meedoet”, aldus Boessen.

Als Velkov niet kan spelen, staat de Fin Leo Väisänen op zijn plek. Jeremy Fernandes (ziek), Albin Gashi (polsblessure), Konrad Sikking (nog altijd herstellende van zijn hersenschudding), Jordy van der Winden (knie) en Jens van Son (enkel) zijn er zeker niet bij.

Van Son heeft deze week alweer wel meegetraind met de groep. ,,Maar nog maar op vijftig of zestig procent. Dat bouwen we de komende tijd langzaam op naar honderd procent", aldus Boessen.

Blummel

Op de rechterflank zal Boessen een keuze moeten maken tussen Luuk Brouwers en de weer helemaal fitte Sven Blummel. Daar wilde de trainer zondagmiddag nog niets over zeggen. Op de vraag of hij maandag voor een 4-4-2- of een 4-3-3-formatie kiest, reageerde hij evenmin. ,,Dat weet ik al wel, maar dat ga ik niet vertellen. Ik wil ze bij Jong FC Utrecht niet wijzer maken dan ze al zijn.”

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Deijl, Väisänen, Kersten, Khammas: Holla, Verbeek, Beltrame; Blummel, Sappinen, Bouyaghlafen.