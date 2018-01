Korkmaz vierde vertrekker bij FC Den Bosch

Eerder vertrokken de voorbije weken ook al Ben Santermans (naar SK Lommel), Jonas Heymans (naar Eendracht Aalst) en Edoardo Ceria (naar de Italiaanse Serie B-club Olympia Agnonese).

Lees ook FC Den Bosch neemt per direct afscheid van Evren Korkmaz Lees meer

Daar stond de komst van geen enkele nieuwe profspeler van buitenaf tegenover. Trainer Wil Boessen moet nu met een uitgeklede selectie van 21 spelers het seizoen afmaken.

Geen basisplaats

Daarbij moet wel worden aangetekend dat niet een van de vier vertrokken spelers een basisplaats had en dat Korkmaz nauwelijks en Ceria zelfs helemaal niet aan spelen in het eerste elftal is toegekomen dit seizoen. Ook Santermans kwam al langer niet meer in de plannen van Boessen voor.

De coach zegt niet verontrust te zijn over het vertrokken kwartet. Hoewel hij bij het vertrek van Heymans nog zei dat hij Korkmaz bij de selectie wilde houden, komt Boessen daar nu op terug. ,,Ik heb rechtsbenige verdedigers genoeg: Mats Deijl, Jeremy Fernandes, Sam Kersten, Bart Biemans en Mattias Andersson. We hoefden Evren dus niet per se te blijven huren van VVV."

Felida en Rodrigues

De enige spelers die FC Den Bosch de voorbije weken aan de selectie toevoegde zijn Kevin Felida (uit de eigen jeugd) en Ruben Rodrigues (van de amateurs van Gemert). Die laatste komt in de zomer overigens pas officieel over en maakt dit seizoen nog af bij Gemert. Hij traint nu al wel drie dagen per week mee bij FC Den Bosch.