Kramp op het eind? Dat is er straks bij FC Den Bosch niet meer bij

Bossche­naar debuteert 'eindelijk' voor FC Den Bosch: 'Hier heb ik al die jaren naar toe gewerkt’

Het opvallendste moment vrijdag in de slotfase van de uitwedstrijd van FC Den Bosch bij Jong AZ? De invalbeurt van Sven Roos in de 83ste minuut van het duel. De 21-jarige Bosschenaar maakte daarmee ver van huis, in Wijdewormer, zijn debuut in het profvoetbal.