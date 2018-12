Kunstgrasveld FC Den Bosch afgekeurd, club zet in op natuurgras

Heksenke­tel als uitdaging voor FC Den Bosch

13 december FC Den Bosch-trainer Wil Boessen gaat er vanuit dat zijn ploeg het vrijdagavond in Deventer in een volle Adelaarshorst op moet nemen tegen Go Ahead Eagles. ,,En dan eens kijken of wij tegen die heksenketel bestand zijn. Dat is een mooie uitdaging”, zegt Boessen met de hem kenmerkende nuchterheid.