Laatste plaats zorgt voor extra druk bij FC Den Bosch: ,,Mogen winnen is nu moeten winnen geworden”

De 2-1-nederlaag bij FC Dordrecht van afgelopen vrijdag dreunde dit weekend nog na bij FC Den Bosch. Vooral de wetenschap dat de ploeg met de vierde verliespartij op rij naar de allerlaatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie zakte, hakte er stevig in bij de spelers.

,,Zaterdag liep iedereen hier chagrijnig rond”, zei trainer Jack de Gier na de ochtendtraining van zondag. ,,En dat mag ook. Maar nu moet dat weer weg zijn, want morgen (maandagavond, red.) spelen we alweer tegen Jong PSV.”

Natuurlijk zorgt de laatste plaats op de ranglijst voor extra druk, zegt De Gier. ,,Dat is altijd zo. Maar ik heb wel tegen de jongens gezegd dat die gedachte hun spel niet mag beïnvloeden. Kijk, niemand verwacht nu iets van ons, we hebben niks meer te verliezen, dus ga lekker voetballen, laat het gewoon zien.”

Tegelijkertijd is ‘mogen winnen’ nu ‘moeten winnen’ geworden voor zijn ploeg, aldus De Gier. ,,Zeker met de duels tegen Jong PSV en TOP Oss (komende zaterdag, red.) voor de deur. Nu moeten we punten gaan pakken.”

Parallel

De Gier trekt een parallel met een jaar geleden. Toen verloor FC Den Bosch in de beginfase van de competitie ook vier keer op rij, waarna er een 2-1-thuiszege op Jong AZ volgde. ,,Zo moeten we nu weer antwoorden. We hopen dit seizoen een van de positieve verrassingen in de KKD te worden. En dat kan nog steeds.”

Ook daarbij kijkt De Gier naar vorig seizoen. Toen stond FC Den Bosch na zes wedstrijden op de voorlaatste plaats om uiteindelijk nog elfde te worden in de eindstand. Nu is de ploeg na zes duels de nummer twintig met slechts drie punten.

Quote Met de spelers en de kwalitei­ten die wij hebben moeten we niet laatste staan Jack de Gier (54), Trainer FC Den Bosch

,,Daar horen wij niet te staan”, zegt De Gier. ,,Natuurlijk hebben we een van de laagste begrotingen in de KKD, maar met de spelers en de kwaliteiten die wij hebben moeten we niet laatste staan. We hebben dit seizoen kennelijk even tijd nodig om het juiste plaatje te vinden. Maar met goeie spelers als Faris en Evan (Hammouti en Patoulidis, red.) die er nu bij gekomen zijn, Anass (Ahannach, red.), die weer op de terugweg is van zijn blessure, en Nikolaj (Möller, red.) die hopelijk ook snel terugkomt moet het beter gaan.”

Wat de inzetbaarheid van sommige van die spelers betreft, moet FC Den Bosch nog even geduld hebben. Möller is nog niet hersteld van zijn voetblessure en is er vanavond nog niet bij. Ahannach zit al wel bij de groep, maar zal nog op de bank beginnen. Datzelfde geldt voor Dylan Ryan.

Daarnaast is het meespelen van Victor van den Bogert onzeker. De centrumverdediger heeft last van zijn kuit en trainde zondagochtend niet mee. Als hij niet kan spelen wordt hij vervangen door Teun van Grunsven.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Mulders, Van Grunsven, Van der Winden, De Groot; Leijten, Hammouti, Van der Heijden; Verbeek, Konings, Cordoba.