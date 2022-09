Lastige puzzel voor Jack de Gier op het middenveld bij FC Den Bosch

Zes middenvelders telt de selectie van FC Den Bosch nu. Maar de nieuwkomers Hammouti en Patoulidis zullen vrijdag zeker niet aan de aftrap verschijnen. De Gier: ,,Ze zijn net een en twee dagen hier. Bovendien komt Faris net terug van een blessure, dus daarmee gaan we eerst kijken hoe hij reageert op de training. Risico zullen we zeker niet met hem nemen.”

Een korte invalbeurt, dat wordt tegen PEC Zwolle de maximale inzet van Hammouti en Patoulidis. ,,Als het nodig is. En misschien blijven ze wel de hele wedstrijd op de bank", zegt De Gier.

FC Den Bosch mist vrijdag op het middenveld ook nog Steven van der Heijden (geschorst na zijn rode kaart van vorige week tegen Almere City) en Anass Ahannach (ziek en nog niet hersteld van zijn bovenblessure). Dat betekent dat van het sextet middenvelders alleen Dino Halilovic en Ryan Leijten over zijn.

Probleem

Hoe De Gier dat probleem op gaat lossen zegt hij al wel te weten, maar wilde hij donderdag nog niet vertellen. Een mogelijkheid is dat Rik Mulders vanuit de verdediging opschuift naar zijn oude plek op het middenveld en dat Jorn van Hedel rechtsback speelt.

Centraal achterin mist FC Den Bosch Dylan Ryan, die nog last heeft van de knieblessure waarmee hij vorige week in Almere uitviel. Hij kan vervangen worden door Teun van Grunsven, maar het kan ook dat Jordy van der Winden op zijn plaats gaat spelen en dat Nick de Groot als linksback in het elftal komt.

Danny Verbeek is in elk geval hersteld van de ziekte die hem vorige week in Almere aan de kant hield. Nikolaj Möller die vorige week een kwartiertje meedeed, kan nu maximaal drie kwartier spelen. Dat kan dus de eerste of de tweede helft zijn.

Stunt

Ondanks de personele problemen bij zijn eigen ploeg en de ongeslagen status van PEC Zwolle loert De Gier toch op een stunt tegen de koploper. ,,Thuis, voor ons eigen publiek, gaan we sowieso altijd voor de winst. We zullen zeker niet met onze kont in het eigen strafschopgebied gaan hangen. Dat was vorige week bij Almere City (2-0-verlies, red.) ook niet de bedoeling, maar dat liep toen zo. Hoewel we daar in de slotfase nog volop kansen op een resultaat kregen.”

De Gier erkent dat PEC Zwolle en Heracles er tot dusver bovenuit steken in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Maar Heracles heeft maandag tegen MVV (2-2, red.) toch zijn eerste punten laten liggen. Aan ons om dat nu bij PEC voor elkaar te krijgen. Dit zijn, zeker in eigen huis, mooie wedstrijden om vanuit de underdogpositie te stunten.”

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Van Hedel, Van den Bogert, Van der Winden, De Groot; Mulders, Leijten, Halilovic; Verbeek, Konings, Cordoba.