Lat bij FC Den Bosch ligt toch nog hoog voor het competitieslot

Probleempje: dat zijn dan alle wedstrijden die FC Den Bosch nog resten tot het einde van het seizoen. Een onmogelijke opgave?

,,Zolang het nog kan, willen we dit seizoen zo lang mogelijk in leven houden”, zegt De Gier. ,,Toen de laatste periode begon, hebben we onszelf een aantal doelen voor die periode gesteld. Een daarvan was om te proberen 21 punten te halen. Die ambitie kwam vanuit de spelersgroep zelf.”

Quote Als we 17 punten of meer halen, spelen we nog altijd onze beste periode van dit seizoen Jack de Gier (53), Trainer FC Den Bosch

Halverwege de laatste periode staat FC Den Bosch nu op 7 punten uit 5 wedstrijden. Om de doelstelling te halen, moet FC Den Bosch de resterende vijf wedstrijden dus allemaal winnen. ,,Dat kan nog steeds”, zegt De Gier.. ,,En mocht het onverhoopt niet lukken, dan spelen we nog altijd onze beste periode van dit seizoen als we 17 punten of meer halen.”

Een ander doel van FC Den Bosch was om vier van de vijf thuiswedstrijden in de laatste periode te winnen. Na twee thuisduels staat de teller op een zege en een gelijkspel. ,,Om dat doel te halen gaan we voluit voor winst in de resterende thuisduels. Blijven we dan steken op drie overwinningen en twee gelijke spelen, dan kunnen we misschien toch nog terugkijken op een prima thuisserie gezien de tegenstanders in de vierde periode”, zegt De Gier.

Positief gevoel

Het spel in de laatste twee duels (0-0 tegen VVV-Venlo en 1-2-winst bij Telstar) zorgt voor een positief gevoel bij zijn ploeg. Vrijdagavond wacht de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht, een ploeg die op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie twee plaatsen lager staat dan nummer 14 FC Den Bosch en 5 punten minder heeft.

Vorig najaar eindigde het treffen tussen beide teams in Dordrecht in 3-3, nadat FC Den Bosch een 0-3-voorsprong prijs gaf. ,,Maar dat was voor beide ploegen met nog veel andere spelers”, zegt De Gier.

Voor het duel van vrijdagavond kampt FC Den Bosch amper nog met blessures in de spelersgroep. Alleen Teun van Grunsven en Dylan Ryan ontbreken. Nikolaj Möller en Dino Halilovic zijn weer fit en keren terug in de wedstrijdselectie. Of zij ook gaan spelen, wilde De Gier donderdag nog niet zeggen.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Mulders, Van den Bogert, Van der Winden, Douglas; Van der Heijden, Maguire, Felida; Cijntje, Möller, Ahannach.