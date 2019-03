LIVE | Afgang dreigt voor FC Den Bosch; NEC al op 3-0

FC Den Bosch-coach Wil Boessen houdt nu wel vast aan zijn elftal

14 maart FC Den Bosch start vrijdagvond in de uitwedstrijd tegen NEC met hetzelfde elftal als vorige week in het thuisduel met Helmond Sport. Na de 3-0-zege ziet trainer Wil Boessen geen aanleiding om iets in zijn team te veranderen.