LIVE | Basisdebutant Van Bakel verdubbelt de score voor FC Den Bosch tegen Telstar

FC Den Bosch-coach Jack de Gier wil ‘het gif’ uit het duel met Jong Ajax ook tegen FC Volendam zien

11 maart Het was plezierig trainen deze week bij FC Den Bosch, na de 1-2-uitzege bij Jong Ajax van afgelopen maandag. ‘Het gif’ in het spel van zijn ploeg uit die wedstrijd wil trainer Jack de Gier terugzien in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam van vrijdagavond.