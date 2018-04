FC Den Bosch met lege handen bij De Graafschap

FC Den Bosch startte met Kevin Felida in de basis en Muhammed Mert op de bank. In de eerste twintig minuten had de ploeg van trainer Wil Boessen het erg lastig met de voortdurende aanvalsgolven van De Graafschap. Nadat doelman Nick Leijten al een paar keer had moeten ingrijpen, werd het in de negentiende minuut 1-0. Graafschap-spits Fabian Serrarens verscheen alleen voor de Bossche keeper en schoot in de verre hoek.

Bouyaghalfen

Dertien minuten later viel de 2-0. Serrarens verscheen opnieuw voor Leijten, maar die wist nu wel een hand tegen zijn schot te krijgen. In de rebound tikte Daryl van Mieghem de bal alsnog binnen.

Vijf minuten later kwam FC Den Bosch terug in de wedstrijd. Sven Blummel stuurde Niek Vossebelt weg en die zette vanaf de achterlijn voor. Het daaropvolgende schot van Oussama Bouyaghlafen smoorde, maar vanuit de tweede lijn kon Jordy van der Winden opnieuw uithalen. Graafschap-doelman Filip Bednarek redde op zijn poging, maar de rebound was voor Bouygahlafen: 2-1.

Tien man

In de tweede helft bracht Boessen Muhammed Mert in het elftal voor Sven Blummel. Later verving hij ook nog Kevin Felida door Dennis Kaars en Oussama Bouyaghlafen door Zija Azizov. Den Bosch kwam na rust wel feller voor de dag dan in de eerste helft, maar hele grote kansen bleven uit.