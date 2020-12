LIVE | Enorme blunder NEC-verdediger zet FC Den Bosch op voorsprong

FC Den Bosch verliest van Helmond Sport en lijdt eerste thuisneder­laag van het seizoen

12 oktober Na twee overwinningen in eigen huis en drie nederlagen op vreemde bodem leed FC Den Bosch maandagavond de eerste thuisnederlaag van het seizoen. In een lege Vliert was Helmond Sport te sterk: 1-2. FC Den Bosch zakt daardoor naar de achttiende plaats op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie.