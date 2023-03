LIVE | FC Den Bosch blameert zichzelf: 7-0 achter na dertig minuten

FC Den Bosch blijft ver verwijderd van sensatie: ‘Ajax freewheel­de eigenlijk gewoon naar het einde’

De openingsfase was aardig in De Vliert, maar eigenlijk werd al snel duidelijk dat FC Den Bosch geen kans had tegen Ajax in het bekertoernooi (0-2). Dat zag ook doelman Wouter van der Steen, zo bleek na afloop tegen ESPN.