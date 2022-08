LIVE | FC Den Bosch-doelman Van der Steen houdt ploeg op de been tijdens eerste helft

Gestelse goaltjes­dief baart opzien als topscorer van Grieken­land: ‘Spelen hier grote namen’

De topscorer van de Griekse Super League? Dat is nu eens niet een geslepen spits die ooit in een van de Europese topcompetities speelde, maar Tom van Weert (31). De oud-spits van onder meer FC Den Bosch baart opzien met zijn zeventien goals voor Volos. Want dat was niet de verwachting.

