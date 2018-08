LIVE | FC Den Bosch en RKC vechten Brabants onderonsje uit

VIDEO Argentijn­se huurling Julian Marchioni mag nu wel spelen bij FC Den Bosch

23 augustus FC Den Bosch kan vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen RKC beschikken over Julian Marchioni. De Argentijnse huurling (25) van Estudiantes was vorige week in het gewonnen uitduel met FC Volendam (1-2) nog niet speelgerechtigd.