LIVE | FC Den Bosch en Roda scoren nog niet, Bosschenaren dringen nu wel aan

Vrijdag kunnen pas echt de puntjes op de i bij FC Den Bosch

Alleen in de laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding - vrijdag tegen Almere City - kan FC Den Bosch-coach Jack de Gier vermoedelijk het elftal opstellen dat een week later aan de competitie begint tegen FC Eindhoven. In Werkendam, waar de Bosschenaren met 1-2 wonnen, ontbraken Jordy van der Winden en Anass Ahannach.

27 juli