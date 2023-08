LIVE | FC Den Bosch gaat voor zege tegen ADO Den Haag

FC Den Bosch laat oog vallen op talentvol­le doelman van Liverpool: ‘Zeg ik nooit iets over’

FC Den Bosch is serieus geïnteresseerd in de diensten van Jakub Ojrzyński, een 20-jarige doelman die nog tot medio 2025 onder contract staat bij Liverpool FC. De Pool deed vrijdag een uur mee met de Bosschenaren in het oefenduel met Beerschot en is een serieuze optie om het keepersgilde in De Vliert uit te breiden.