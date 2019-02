LIVE | FC Den Bosch geeft niet thuis tegen RKC; Rienstra knalt de 2-0 binnen

FC Den Bosch zonder Felida en Bouyaghla­fen tegen RKC

31 januari FC Den Bosch kan vrijdagavond in de derby tegen RKC niet beschikken over Kevin Felida en Oussama Bouyaghlafen. Felida liep afgelopen weekend in een wedstrijd met Jong FC Den Bosch een kneuzing aan zijn middenvoetsbeentje op en is daarvan nog niet hersteld.