LIVE | FC Den Bosch in De Vliert tegen nummer 2 De Graafschap

Opeens is Ruben Rodrigues dé goalgetter bij FC Den Bosch

9:00 Zes goals in de laatste vijf duels. Acht doelpunten in totaal dit seizoen en als clubtopscorer van FC Den Bosch zevende op de topscorersranglijst van de Keuken Kampioen Divisie. In een goede maand tijd is Ruben Rodrigues (23) opeens uitgegroeid tot dé goalgetter van De Vliert.