LIVE | FC Den Bosch in eerste ronde KNVB-beker op bezoek bij koploper tweede divisie

Grieperig FC Den Bosch houdt stand in Deventer

26 oktober Het was behelpen deze week bij FC Den Bosch. Een buikgriepvirus in de selectie zorgde ervoor dat de training van donderdagochtend niet door kon gaan en dat het team vrijdagavond met de nodige wijzigingen aan moest treden in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Desondanks sleepte FC Den Bosch een punt uit het vuur in Deventer: 0-0.