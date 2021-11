LIVE | FC Den Bosch kan middenmoot inruilen voor subtop bij winst op MVV

Wakker blijven tot het eind, is nu het devies bij FC Den Bosch

Een tegendoelpunt uit een ingooi in de laatste minuut. In Dordrecht gaf FC Den Bosch er vorige week de winst mee weg (3-3), bij Roda JC vergooide de ploeg er dinsdag het hele bekertoernooi mee (2-1-verlies). Vrijdagavond in het thuisduel met Jong FC Utrecht gaat het team van trainer Jack de Gier er wel alles aan doen om tot het einde toe wakker te blijven.

28 oktober