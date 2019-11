LIVE | FC Den Bosch krijgt kansen om voorsprong te vergroten tegen Almere City

Ingezonden brief Voorzitter FC Den Bosch: ‘We hebben geen boete nodig, maar hulp’

10:18 Er is veel gezegd en geschreven over het racistische incident rondom Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira in De Vliert, afgelopen zondag. Naar aanleiding van de ontstane ophef stuurde FC Den Bosch-voorzitter Jan-Hein Schouten een brief naar het Brabants Dagblad. Lees hier zijn betoog.