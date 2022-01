LIVE | FC Den Bosch na matige eerste helft op achterstand tegen FC Emmen

Opnieuw zit trainer Jack de Gier bij Den Bosch op de tribune: ‘Ik moet minder of anders gaan reageren’

FC Den Bosch moet het maandagavond in de laatste wedstrijd voor de winterstop, op bezoek bij Jong AZ, andermaal doen zonder trainer Jack de Gier. Na zijn rode kaart vorige week in het uitduel met Roda JC (3-2-verlies) is de coach voor de tweede keer in deze seizoenshelft een wedstrijd geschorst.

