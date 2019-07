LIVE | FC Den Bosch nog altijd zonder keeper Van der Steen in oefenduel met Regioteam Rotterdam

Kakhi Jordania vangt bot bij rechter en mag geen beslag leggen op geld FC Den Bosch

25 juli Het verzoek van Kakhi Jordania om beslag te leggen op de gelden van FC Den Bosch is afgewezen. Volgens de rechter is het niet aannemelijk dat de club het geld van de Georgiër, tot een bedrag van 810.000 euro, aan andere zaken heeft besteed dan afgesproken. FC Den Bosch is op alle punten in het gelijk gesteld door de rechter; Jordania moet ook nog de kosten voor de hoorzitting betalen.