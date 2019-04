LIVE | FC Den Bosch slikt schlemielige tegengoal in Leeuwarden

FC Den Bosch wapent zich tegen Friese storm

21 april FC Den Bosch-trainer Wil Boessen houdt rekening met een stormloop van de thuisclub in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur van tweede paasdag. ,,We weten dat het daar vanaf het begin kan gaan stormen, zeker met het fanatieke thuispubliek erachter", zegt hij over de komende trip naar Leeuwarden.