LIVE | FC Den Bosch snel op achterstand in Eindhoven

Hoe de Amerikaan­se dollars FC Den Bosch snel omhoog kunnen stuwen: ‘Interes­san­ter om te blijven’

25 juli Veel is nog in nevelen gehuld bij FC Den Bosch, maar de overname van de club zorgt in elk geval voor nieuw elan. De oefennederlaag tegen MVV bewees eens te meer dat de dollars uit Amerika hard nodig zijn om de gewenste vijf á zes versterkingen binnen te halen. Dan kan het snel gaan.