LIVE | FC Den Bosch wil na eerste zege in tijden doorpakken bij NEC

FC Den Bosch zonder Meerveld en Mulders naar NEC

1 maart FC Den Bosch kan dinsdag in de uitwedstrijd tegen NEC niet beschikken over Ringo Meerveld en Rik Mulders. Beide spelers hebben nog te veel last van de blessures waarmee ze vrijdag uitvielen in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht (3-0).